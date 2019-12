© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Bologna serve un nuovo difensore centrale. Secondo Il Resto del Carlino, il profilo maggiormente gradito a Sinisa Mihajlovic sembra essere quello di Juan Jesus della Roma, ma il brasiliano ha un ingaggio alto che supera i 2 milioni e il Bologna chiede ai giallorossi di contribuire al pagamento dell'ingaggio fino a giugno. In corsa anche Lyanco che il Torino però non vuole cedere e Ibanez dell'Atalanta ma l'operazione potrebbe decollare eventualmente solo in estate.