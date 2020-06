Bologna-Juve, le formazioni: Sarri sorprende, Bernardeschi e Rabiot dal 1'. Torna Dijks

Il Bologna riparte dall’ostacolo più complicato: alla prima gara post lockdown, il Dall’Ara ospite infatti la prima della classe. Di fronte c’è la Juventus, anche se non è un momento semplice per i bianconeri: tante critiche, soprattutto all’indirizzo del tecnico, dopo la sconfitta ai rigori in finale di Coppa Italia contro il Napoli. La Vecchia Signora vuole mettere la marcia, rispondere all’Inter (che ha vinto ieri e tornerà in campo domani contro il Sassuolo), lanciano la volata alla Lazio (attesa dal big match contro l’Atalanta).

Sinisa MIhajlovic conferma la formazione attesa: Barrow prima punta con Orsolini e Sansone in attacco, Danilo e Denswil coppia difensiva. Si rivede, a distanza di nove mesi, Dijks, schierato come terzino sinistro.

Maurizio Sarri cambia l’attacco e toglie Matuidi. La sorpresa davanti è Federico Bernardeschi, schierato dal primo minuto con Dybala e Cristiano Ronaldo. In mediana, rispetto alla sfida col Napoli, c’è Adrien Rabiot e non Matuidi, con Bentancur e Pjanic ancora titolare. Terzino sinistro De Sciglio al posto dell’infortunato Alex Sandro.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus.

Bologna (4-3–3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.