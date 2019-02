Bologna-Juve senza reti dopo 45'. Ma ai punti meriterebbero i rossoblù

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina senza reti la prima frazione di Bologna-Juventus, gara in corso di svolgimento al Dall'Ara: per i felsinei tanti rimpianti dopo un ottimo primo tempo al cospetto dei bianconeri, superati per occasioni e mole di gioco, ma che hanno avuto anche la palla per passare con Bernardeschi. Di certo Allegri dovrà modificare qualcosa perché lo strapotere mostrato dalla Vecchia Signora in queste prime 24 giornate di campionato, oggi di certo non si è vista.

TRIO ROSSOBLU' - Ottimo approccio del Bologna, che difende alto e non dà possibilità di avvicinarsi all'area ai pericolosissimi esterni offensivi bianconeri. Il primo squillo lo regala Santander con un tacco da posizione ravvicinata che sibila alla destra del palo difeso da Perin, oggi in campo col nuovo look estivo. Passano dieci minuti e ci prova Edera, con un diagonale ancora fuori di poco, imitato poco dopo da Edera. La Juve soffre notevolmente la conclusione dalla media distanza, così il Bologna insiste: alla mezz'ora tocca nuovamente al Ropero, che spedisce però ancora di poco a lato.

TRACCE DI JUVE - I bianconeri provano a riscuotersi col solito Ronaldo, che colpisce di testa da ottima posizione ma trova Skorupski attento sul secondo palo. La palla più importante capita però sul sinistro di Bernardeschi, tra i più attivi in campo grazie alla sua posizione di trequartista libero di svariare alle spalle delle punte. L'italiano si libera in area e incrocia col mancino, spedendo però alto.