Bologna-Juventus, Allegri sorprende: Cancelo nel tridente d'attacco

Sono state da poco rese note le scelte di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, per la complicata sfida alla capolista Juventus. Poche o nessuna le sorprese, con il serbo che sceglie Sansone ed Edera come compagni d'attacco per Santander nel tridente rossoblù. A centrocampo con Poli e Soriano giocherà Pulgar da schermo davanti alla difesa, che vede Herland e non Gonzalez agire al fianco di Danilo.

Diverse novità invece per Massimiliano Allegri, che in primis inserisce a sorpresa Cancelo nel tridente offensivo della Juventus, al fianco di Ronaldo e Mandzukic. Il portoghese quindi lascia spazio a De Sciglio in difesa, con Alex Sandro sulla corsia opposta. Turno di riposo anche per Pjanic, spedito in panchina, con Bentancur che farà il regista nel centrocampo completato dfa Matuidi e Bernardeschi. Dopo la sconfitta di Madrid, in casa bianconera c'è tanta voglia di riscatto immediato.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Edera, Santander, Sansone.

A disposizione: Da Costa, Santurro, Lyanco, Gonzalez, Paz, Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Svanberg, Orsolini, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Matuidi, Bentancur, Bernardeschi; Cancelo, Mandzukic, Ronaldo.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Caceres, Barzagli, Pjanic, Spinazzola, Kean, Dybala.

Allenatore: Massimiliano Allegri.