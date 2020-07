Bologna, Juwara e l'aneddoto su Mihajlovic: "Il mister è un vincente"

Musa Juwara è una delle più belle sorprese che sta raccontando questa particolare Serie A. Il talentino del Bologna, tramite le pagine della Gazzetta dello Sport, si è raccontato nel profondo confessando anche un retroscena riguardante il tecnico Sinisa Mihajlovic: "Ora sono qui a Bologna, felice. Ho trovato un allenatore che mi ha dato fiducia, che crede in me. Mihajlovic è un tecnico vincente, ha una forza di carattere e una capacità di motivare che fanno dare il meglio a ciascuno di noi". Quindi l'aneddoto, spiegato senza l'ausilio del virgolettato: Juwara ha chiesto a Mihajlovic di poter arrivare alle 5 presenze che avrebbero fatto scattare un bonus nel suo contratto. Il motivo è presto detto: Juwara voleva quei soldi per tornare a casa, in Gambia, a trovare la madre dopo 4 anni. Mihajlovic ha accettato (sono già 5 le presenze stagionali del giocatore) e gli ha pure promesso un aiuto economico in caso di bisogno.