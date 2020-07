Bologna, Juwara: "Un gol non cambia niente. Devo restare umile e allenarmi bene"

L'attaccante del Bologna, Musa Juwara, ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport. Queste le sue parole: "Quando si è giovani bisogna essere umili, un gol non cambia niente. Devo allenarmi sempre bene per conquistare un posto con la maglia del Bologna. Vado in giro con il monopattino, me lo ha consigliato Barrow e mi trovo molto bene".