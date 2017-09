Bologna, Keita: "Sono contento di essere qui, piazza importante"

cheick Keita, nuovo acquisto del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club felsineo: "Nei sette mesi in Inghilterra sono stato benissimo, ma sono contento di essere tornato in Italia. Qui è casa mia, era un obiettivo arrivare soprattutto in una piazza così grande come quella di Bologna. Ho trascorso tre anni bellissimi all'Entella: sono un giocatore offensivo, che non ha paura di spingere. Devo migliorare nella fase difensiva. Sto lavorando e spero di arrivare al meglio alla ripresa del campionato. Ho avuto un piccolo problema muscolare all'adduttore, tornerò alla grande tra due settimane".