Bologna, Kingsley è la rivelazione dell'estate ma può comunque partire

© foto di Federico De Luca

Ultime dal Corriere dello Sport su Kingsley Michael, per il quale - si legge - il Bologna sta facendo alcune valutazioni sul suo domani. Il giovane centrocampista del ‘99 è stata la rivelazione di questa estate e da una parte Mihajlovic vorrebbe trattenerlo a Casteldebole, ma nel caso in cui poi arrivassero due nuove centrocampisti ecco che rischierebbe di attraversare l’annata tra panchina e tribuna. E per lui non sarebbe di sicuro costruttivo, avendo necessità di giocare con continuità per poter crescere.