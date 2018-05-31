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Serie A

Bologna, Krafth saluta: dopo il Mondiale lo svedese cambierà squadra

31.05.2018 00:01 di Tommaso Bonan   articolo letto 1984 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda quanto riporta dal Corriere dello Sport, il terzino svedese Emil Krafth sarebbe pronto a lasciare il Bologna. Oggi impegnato con la sua Nazionale nella preparazione dei Mondiali, il ragazzo acquistato da Corvino ed impegnato da un contratto fino al 2020 starebbe pensando di cercare maggior fortuna altrove dopo due anni in cui ha giocato poco, prima a causa di un infortunio, e poi per scelte tecniche.
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