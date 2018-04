Bologna, Krejci e Falletti poco utilizzati da Donadoni. Cessione vicina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Resto del Carlino fa il punto sulla rosa del Bologna in vista della prossima stagione. Alcuni elementi hanno deluso o sono stati poco utilizzati: è il caso di Krejci (380 minuti in 11 presenze), Krafth (sceso in campo 3 volte nelle ultime 25 giornate) e Falletti (11 presenze totali e 1 gol). La loro permanenza in maglia rossoblù è a forte rischio.