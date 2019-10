Ladislav Krejci ha commentato così ai media ufficiali del Bologna il pareggio con la Lazio: “Sono molto contento per il gol, Orsolini mi ha dato una palla perfetta ed è stato facile colpire di testa. Sto giocando terzino e mi trovo bene, certo non è il mio ruolo naturale ma mi impegno al massimo, sia per il mister che per la squadra. Cosa ci ha detto Mihajlovic? Prima della partita ci ha detto cose che non riguardano il calcio, alla fine invece ci ha detto che era orgoglioso di noi e di come avevamo giocato. Sono molto contento che sia venuto in panchina oggi. Dobbiamo migliorare quando siamo in superiorità numerica, a volte andiamo in difficoltà, oggi però credo che il pareggio sia giusto”.