Bologna, l'addio di Falcinelli dipende da Destro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola aggiorna la situazione legata al Bologna. Il club emiliano deve fare i conti col pressing del Frosinone per Diego Falcinelli, anche se temporeggia perché vuole un quadro preciso sul futuro di Mattia Destro. Sempre il Bologna non è convinto delle proposte arrivate per Erick Pulgar, anche dall’estero. A questo punto il calciatore potrebbe restare e rinnovare.