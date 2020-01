Bologna, l'ascesa di Schouten da riserva a cuore del centrocampo

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'avventura di Jerdy Schouten con la maglia del Bologna era iniziata nel peggiore dei modi. Il 17 luglio, a ritiro appena cominciato, l'olandese si procurava una lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Un mese fuori nel momento più importante della stagione per i nuovi arrivati, quello in cui si prende confidenza con l'ambiente, la squadra, gli allenamenti, la tattica. Per il classe 1997 dunque un rallentamento che inevitabilmente lo ha fatto scalare nelle gerarchie dello staff tecnico. L'esordio nel finale della gara con la Lazio, poi la prima da titolare a Cagliari, infine scampoli di partite qua e là. Poi nel 2020 cambia tutto: tre partite da titolare di fila, tutte con prestazioni di buon livello e una posizione da titolare che ad oggi appare difficile da scalfire.

Cosa sia successo di preciso lo sanno solo Mihajlovic e lo stesso Schouten. È facile però pensare che il tecnico serbo abbia visto nell'olandese quei miglioramenti necessari per poterlo considerare come prima scelta, sia dal punto di vista atletico che tattico. L'infortunio di Medel certamente ha contribuito ma a Schouten va dato atto di aver saputo sfruttare l'occasione. Grinta, dinamismo, lucidità nelle letture e nelle chiusure, l'ex Excelsior sta mettendo in mostra le qualità che avevano convinto il Bologna a puntare su di lui e che avevano spinto Walter Sabatini ad esprimere parole di elogio e di difesa nei suoi confronti.

Serviranno ancora altre prove, naturalmente, ma Schouten sta dimostrando che non gli manca molto per prendere il comando del centrocampo rossoblu.