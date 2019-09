Bologna, l'attacco si è inceppato. E manca l'uomo da doppia cifra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna di inizio stagione aveva esaltato i tifosi per una partenza bruciante, illusoria, come non si era mai vista. Con il pirotecnico 4-3 in rimonta a Brescia come punto più alto di una squadra che dimostrava carattere e facilità nel trovare la via del gol. Tutto cancellato in quest'ultima settimana dove nelle ultime due partite la squadra è andata a secco. Una situazione che riporta ai fantasmi inzaghiani di un anno fa, insabbiati dall'arrivo di Mihajlovic ma che a conti fatti non sono stati risolti in questo calcio mercato. Del resto la stagione passata nessun giocatore è arrivato in doppia cifra, con Santander e Orsolini migliori marcatori con 8 reti. A proposito di Orsolini, le statistiche attuali coincidono con il suo calo di rendimento nelle ultime due partite: male contro il Genoa e anche a Udine in difficoltà, dove pur creando fastidi ai difensori avversari non è riuscito a impensierire Musso. Dall'altra parte Sansone dopo il cucchiaio da incubo contro il Genoa non sembra essersi ripreso mentre il Santander visto oggi non ha convinto: il paraguayano ha convinto maggiormente entrando a partita in corso. Sotto questo aspetto ci sarà da recuperare Mattia Destro, che grazie alla cura Mihajlovic era riuscito nella passata stagione a riprendere fiducia nei propri mezzi, guadagnandosi la conferma e facendo sì che la dirigenza non attingesse dal mercato per un numero 9 nuovo di zecca. La vera novità si è vista oggi, anche se non si tratta di una punta centrale: occhio ad Andreas Skov Olsen: ha numeri interessanti e personalità a dispetto dei 19 anni e da un campionato di provenienza, quello danese, differente dal nostro. Oggi per lui il primo spezzone serio di gara, può essere un'arma in più.