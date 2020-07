Bologna, l'Europa ora diventa un miraggio

La sconfitta in casa con il Sassuolo è un bruttissimo colpo alle ambizioni europee del Bologna, divenute legittime dopo la bella vittoria in casa dell'Inter. La squadra di Mihajlovic ancora una volta in stagione ha mancato l'appuntamento con la continuità: era già successo ad esempio dopo il successo all'Olimpico con la Roma quando, 7 giorni dopo, è arrivato il pareggio in casa con l'Udinese. Ma se contro i friulani c'erano talmente tanti assenti che la panchina era composta solo da Primavera, contro il Sassuolo di assenze ce n'erano ma non tali da costituire un "alibi". I rossoblu sono stati travolti dai neroverdi senza opporre resistenza concreta, mostrando le solite lacune difensive e in più non riuscendo a dare brio e verve alla manovra. L'aspetto fisico, legato al fiato, può aver avuto il suo peso con giocatori che stanno giocando sempre dalla ripresa del campionato e che gioco forza cominciano a pagare dazio (uno su tutti: Orsolini, che fatica tantissimo).

Ora il settimo posto dista otto punti e con due squadre in mezzo, Sassuolo e Verona, che appaiono più pimpanti del Bologna. Al di là dell'obiettivo Europa che ha contorni molto più sfumati, ora per i rossoblu sarà fondamentale non mollare gli ormeggi e chiudere il campionato vivacchiando: non se lo meriterebbero i tifosi e non se lo meriterebbe la stessa squadra per le cose buone fatte fin qui.