Bologna, l'ex agente di Donsah: "Scelse i felsinei per la continuità"

In passato Godfred Donsah (22) è stato a un passo dal Napoli. A rivelare il retroscena di mercato, attraverso le frequenze di Radio Marte, è stato l'ex agente del calciatore ora in forza al Bologna. "Prima di approdare in Emilia è stato molto vicino al Napoli, ma il ragazzo ha preferito il Bologna per giocare con maggiore continuità", ha detto il procuratore Oliver Arthur.