© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nehuen Paz verso il ritorno in patria. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore argentino classe 1993 avrebbe infatti ricevuto gli attestati di stima di diverse squadre del suo Paese in queste ultime settimane. Utilizzato solo due volte dai rossoblù nella passata stagione, Paz resta una vera e propria incognita in casa rossoblù.