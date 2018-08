Bologna, la dirigenza incontra la squadra: "Pensiamo alla salvezza"

Nella giornata di ieri la dirigenza del Bologna, composta da Di Vaio, Bigon e Fenucci, ha incontrato la squadra in seguito al pareggio contro il Frosinone. Un incontro dove si è predicato realismo tramite un messaggio chiaro: "Pensiamo alla salvezza". I 50 punti paventati da Saputo sono già un ricordo, con i dirigenti che hanno anche sottolineato come occorra pazienza, soprattutto con una preparazione che è stata studiata per arrivare al top tra ottobre e novembre. C'è da stringere i denti insomma, con lo stesso Inzaghi che ha accolto favorevolmente l'intervento societario in vista dei prossimi incontri. A riportarlo è Il Resto del Carlino.