Bologna, la forza della panchina può tornare molto utile

Questa mattina il Bologna riprenderà gli allenamenti in vista della ripresa del campionato, lunedì 22 contro la Juventus. Allenamenti cruciali perché la condizione fisica, con partite ogni tre giorni dopo tre mesi abbondanti di stop, sarà determinante per le fortune delle squadre. E per il Bologna, che un pensiero all'Europa lo coltiva, non sarà diverso.

Prepararsi bene e farsi trovare pronti, dunque, è fondamentale. Ancora di più considerando che ci sarà la possibilità per gli allenatori di usufruire di 5 sostituzioni, una modifica regolamentare per la quale manca ancora l'ufficialità da parte della Lega Serie A ma dovrebbe trattarsi di una formalità. Se davvero sarà così, ecco che avere una panchina lunga e utilizzabile potrà fare la differenza. Il Bologna, in tal senso, può dirsi fiducioso: spesso le partite per i rossoblu hanno girato in modo positivo proprio grazie ai cambi, soprattutto offensivi, operati da Mihajlovic o dal suo staff tecnico in assenza del serbo. In più c'è il pieno recupero degli infortunati Svanberg e soprattutto Dijks, ad aumentare ulteriormente le possibilità di formazioni e di cambi in corsa. Anche su questo il Bologna punterà per scalare la classifica, raggiungere il sogno Europa e, perché no, potersi presentare a casa Ibrahimovic con un asso in più da giocarsi.