© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In sette giornate Sinisa Mihajlovic ha ribaltato le prospettive ridando vita ad un Bologna che appariva quasi condannato e portandolo in piena corsa salvezza. Sono già dieci i punti ottenuti sotto la nuova gestione tecnica, capace di infilare tre vittorie a fronte delle sole due ottenute da Inzaghi nei 21 turni precedenti confermando quanto l’esonero fosse una scelta necessaria. Per quanto in clamoroso e colpevole ritardo - sottolinea il Corriere di Bologna - a Casteldebole hanno però scelto l’uomo giusto. La media di 1,43 punti a partita colloca infatti Mihajlovic al primo posto per rendimento tra gli allenatori subentrati nella stagione in corso visto che quelle di Ranieri e Andreazzoli si basano su campioni troppo ristretti per essere prese in esame. L’unico altro tecnico in grado di avere un impatto quasi altrettanto positivo è stato Cesare Prandelli che ha portato il Genoa a viaggiare a 1,29 punti a gara. Ora ci proverà l’Udinese con Igor Tudor che nel finale della scorsa annata tenne il passo di 1,75.