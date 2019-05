Bologna, la Primavera dedica l'annata trionfale a Niccolò Galli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una lettera pubblicata sul sito ufficiale del Bologna, la Primavera rossoblù – fresca vincitrice della Supercoppa che va ad aggiungersi al Torneo di Viareggio e alla promozione – ha voluto dedicare l’annata ricca di successi a Niccolò Galli, l’ex giocatore delle giovanili rossoblù scomparso tragicamente nel 2001 ad appena 17 anni. Questo il testo della lettera:

A Niccolò

Vogliamo dedicare questa indimenticabile annata alla famiglia Galli. Il centro sportivo prende il suo nome e non potrebbe essere altrimenti. Purtroppo non abbiamo avuto l’onore di conoscerlo personalmente, ma da quanto ascoltato e raccontato era l’esempio e il prototipo di ragazzo necessario a tutti i compagni per diventare grandi calciatori. Il Settore Giovanile del Bologna sta facendo leva su questi principi, soprattutto umani.

Caro Niccolò, ogni ragazzo che viene selezionato ed entra nel Bologna Fc deve essere consapevole che da quel giorno, oltre ad onorare la nostra gloriosa maglia, deve tenere alto il nome di una grande promessa del calcio italiano ma soprattutto di un ragazzo che stava costruendo attraverso sacrificio, lealtà e determinazione la propria carriera interrotta poi da un duro destino. La Primavera 2018-19 ti rappresenta in tutto e per tutto, e di questo siamo fieri ed orgogliosi. Siamo sicuri che tanti ragazzi continueranno su questa strada provando nel loro piccolo a tenere vivo il ricordo di un grande campione mancato.

L’amore aiuta a scrivere ciò che non osiamo dire.

Il Mister Emanuele Troise

Il Capitano Leonardo Mazza