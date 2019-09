Bologna, la ricetta di De Leo: "Difendere bene ed essere resilienti"

Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic, parla così della sfida alla Roma di domani pomeriggio, chiedendo alla sua squadra una partita con caratteristiche ben precise: "È una squadra di grandi qualità, hanno un allenatore di stampo internazionale, hanno voglia di dominare la partita e non hanno paura di difendere in spazi ampi. Come ha detto Mihajlovic in settimana, dovremo difendere bene ed essere resilienti, saper soffrire ed essere compatti. Stiamo mettendo in mostra qualità offensive e puntiamo a fare una grande partita".

