Bologna, la Roma non molla Tomiyasu ma le contropartite non convincono

La Roma non molla Tomiyasu, primo obiettivo per rinforzare le fasce che però il Bologna valuta almeno 20 milioni di euro, cifra che i giallorossi non possono spendere in questo momento. Difficile anche inserire una contropartita come Juan Jesus o intavolare scambi con protagonisti Kolarov o Riccardi, che andrebbero trattati a parte per il valore dei calciatori. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.