Bologna, la settimana da Dio di Calabresi: dall'U21 al primo gol in Serie A

Bologna-Torino 2-2 (13' Falque, 54' Baselli, 59' Santander, 77' Calabresi)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una settimana da Dio per Arturo Calabresi. Lunedì scorso la vittoria per 2-0 contro la Tunisia alla sua quarta presenza con la Nazionale Under 21 azzurra, oggi il gol della rimonta rifilato al Torino (il primo nel massimo campionato). Sarà sicuramente difficile, per il classe '96 scuola Roma, riuscire a dimenticare le emozioni forti provate in questi giorni.

Divenuto ormai un titolarissimo nella retroguardia del Bologna di mister Pippo Inzaghi, Calabresi continua così a offrire segnali incoraggianti in vista del futuro. La sua partenza in sordina (quattro panchina di fila) è già acqua passata, anzi un'attesa utile per calarsi coi giusti tempi nella sua nuova avventura a tinte rossoblù. Ora l'ex Foggia sembra infatti davvero pronto ad affrontare la sua prima stagione in Serie A senza troppe pressioni, carico e pieno di fiducia. Da centrale o anche da terzino destro, con tanta forza fisica e buoni tempi di chiusura.

È vero che Sirigu ha sbagliato il rinvio, è altrettanto vero che Djidji avrebbe potuto fare molto di più per contrastarlo, ma l'inserimento palla al piede che lo ha portato a segnare il 2-2 contro il Torino ha mostrato tutta la sua caparbietà. A testa alta con un obiettivo chiaro nella testa. Quasi a dire: oggi il gol ai granata, domani chissà...