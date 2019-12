Bologna, Lappalainen si allena a Casteldebole ma tornerà in Canada

Lassi Lappalainen, attaccante finlandese classe '98 di proprietà del Bologna e prestato ai "gemelli" del Montreal Impact, nelle ultime settimane si sta allenando a Casteldebole approfittando della sinergia tra i due club. Il giocatore però non tornerà subito in Emilia perché fino a giugno giocherà ancora in MLS dove alla sua prima stagione ha segnato 5 reti convincendo i canadesi a confermarlo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.