Bologna-Lazio 0-1 all'intervallo. Luiz Felipe rompe l'equilibrio di testa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio in vantaggio nei primi 45' del derby di casa Inzaghi. Un colpo di testa alla mezzora di Luiz Felipe abile a raccogliere un corner ben calciato da Luis Alberto ha sbloccato una partita che fino a quel momento stava vivendo tra l'equilibrio e la noia, con un Bologna molto attento e i biancocelesti a fare girar palla trovando anche un paio di occasioni nelle quale si è fatto trovare pronto Skorupski. L'assenza di Ciro Immobile fin qui si sente, con una Lazio a cui manca la profondità mentre può sorridere per il ritorno di Lucas Leiva che dà ordine a centrocampo. Bologna davvero poco incisivo davanti con Santander come al solito generoso e bravo a recuperare palloni anche lontano dall'area, ma con un Okwonkwo che fin qui non ha ripagato la fiducia datagli da Filippo Inzaghi. Bene a centrocampo Andrea Poli.