© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La gara tra Bologna e Lazio metterà di fronte i due fratelli Pippo e Simone Inzaghi. I biancocelesti nelle ultime settimane hanno sofferto, però contro il Cagliari si sono ripresi. Pure il Bologna ha respirato un po’, in cinque giorni ha fermato prima il Milan e poi – in trasferta – il Parma, ma i due punti non sono stati sufficienti ad allontanare le ombre dalla panchina del più grande degli Inzaghi. In caso di sconfitta l’esonero probabilmente non sarebbe immediato, ma il destino di Filippo sarebbe segnato: il 29 il Bologna giocherà a Napoli e in caso di nuova sconfitta – ampiamente preventivabile visti i valori in campo – il suo addio sarebbe pressoché certo. A riportarlo è il Corriere di Roma.