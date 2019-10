Bologna-Lazio, i voti ai tecnici: Miha fa la partita, Inzaghi ringrazia Re Ciro

© foto di www.imagephotoagency.it

Bologna-Lazio 2-2 (21' Krejčí, 23' e 40' Immobile, 31' Palacio)

Una partita spettacolare, un pareggio ricco di reti e di occasioni, con due espulsioni e un calcio di rigore fallito nei minuti finali. Al Dall’Ara, quest’oggi, non c’è stato sicuramente il tempo di annoiarsi. Perché Bologna e Lazio si sono affrontate a viso aperto, ottenendo alla fine il risultato che ha rispecchiato più degli altri i valori espressi in campo. La notizia più bella? Il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic.

SINISA MIHAJLOVIC 6,5 - Torna a guidare il Bologna dopo le prime due uscite stagionali con Hellas Verona e SPAL. I risultati si vedono subito, perché la squadra lotta e corre fin dal 1’ a immagine e somiglianza del suo allenatore. Pagano, eccome se pagano, tre scelte iniziali non scontate: Svanberg in mediana (vince il ballottaggio con Dzemaili), Krejci laterale mancino (al posto dell’infortunato Dijks) e Palacio al centro dell’attacco (tridente leggero anziché con Destro o Santander). Il Bologna fa la partita per tutto il primo tempo, va meritatamente avanti due volte e deve arrendersi solamente al massimo cinismo sotto porta di Immobile sul fronte opposto. Ai punti, in ogni caso, non sarebbe stato rubato neanche qualcosa in più di un pareggio.

SIMONE INZAGHI 6 - La sua Lazio oggi non brilla ed è in balìa, almeno per 45 minuti, del gioco più organizzato e grintoso del Bologna. I biancocelesti vanno due volte in svantaggio, ma allo stesso tempo hanno la forza mentale per rispondere colpo su colpo. Una bella reazione, la conferma che tante lezioni del passato sono state apprese dalla squadra capitolina, e due reti che caricano ulteriormente il capocannoniere di Serie A, Ciro Immobile. E pensare che nel finale Correa avrebbe addirittura la palla del possibile 3-2, clamorosamente fallita però dal dischetto dinanzi a Skorupski. Proprio l’argentino, dopo l’espulsione di Lucas Leiva e la sostituzione di Immobile per Parolo, era diventato la vera arma in più di Inzaghi per cercare l'imbucata in profondità. Non convince, infine, la scelta Luiz Felipe: il classe '97 risulta uno dei peggiori in campo e, già ammonito, viene giustamente sostituito da Bastos.