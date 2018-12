Bologna-Lazio, ufficiali: fuori Immobile e Parolo. Dentro Caicedo e Leiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio:

Filippo Inzaghi ritrova Poli a centrocampo e sacrifica Dzemaili, con lo svizzero preferito da Svanberg. In cabina di regia Nagy è preferito a Pulgar. Difesa confermata in blocco, mentre sulle corsie laterali viene lanciato Krejci al posto di Mbaye. Chance dal 1' al giovane Okwonkwo, preferito a Palacio e a Destro.

Per la Lazio da segnalare i problemi per Ciro Immobile che dà forfait all'ultimo minuto e si accomoda in panchina. A sostituirlo al centro dell'attacco Caicedo, supportato da Correa e Luis Alberto. Centrocampo con un uomo in meno: torna Lucas Leiva, riposa Parolo. Marusic vince il ballottaggio con Patric, Luiz Felipe quello con Wallace.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Okwonkwo. A disp. Da Costa, Santurro, De Mario, Dijks, Gonzalez, Paz, Dzemaili, Mbaye, Donsah, Pulgar, Palacio, Orsolini, Destro. All. Filippo Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Luis Alberto; Caicedo. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Patric, Murgia, Parolo, Cataldi, Badelj, Lukaku, Immobile. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

ASSISTENTI: Del Giovane-Bindoni

IV UOMO: Serra

VAR: Nasca

AVAR: Vivenzi