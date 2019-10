Idee già chiare in casa Bologna per quanto riguarda le necessità in chiave calciomercato in vista della finestra di gennaio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il club felsineo ha iniziato a guardarsi intorno per reperire un centrale difensivo e una prima punta.

In difesa, con Tomiyasu dirottato sulla corsia di destra, sia Bani che Denswil non hanno finora regalato grandi garanzie così si cercherà a gennaio un elemento che faccia fare a tutto il reparto un salto in avanti.

Discorso molto simile per il ruolo di prima punta. Destro e Santander sono ancora a secco di gol e tutto il fronte offensivo non potrà reggersi sulle spalle di Orsolini, che comunque di professione non fa il bomber, e di Rodrigo Palacio, unica vera certezza finora dei rossoblù in avanti.