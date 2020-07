Bologna-Lecce 3-2, le pagelle: Barrow e Falco i migliori, in evidenza pure Palacio e Soriano

vedi letture

Bologna-Lecce 3-2

2' Palacio (B); 5' Soriano (B); 45'+1' Mancosu (L); 66' Falco (L); 93' Barrow (B)

BOLOGNA

Skorupski 5,5 - Il polacco tiene in partita il Lecce con l'errore commesso in occasione del gol di Mancosu. Si rifà in parte salvando con le punta delle dita la botta di Falco da fuori area, che finisce sulla traversa.

Mbaye 6 - A destra fa buona guardia, spingendo per pochi tratti dell'incontro. Rimane accorto anche perché Saponara si allarga spesso sul suo lato: nel complesso una prova sufficiente.

Danilo 6 - La sua esperienza è fondamentale nel far mantenere la calma alla retroguardia dei suoi anche nei momenti di maggiore difficoltà. Un paio di grandi anticipi nei confronti di Lapadula.

Denswil 6 - Prestazione attentissima quella del centrale olandese, sorpreso solamente in una circostanza, che costa cara: rimane un po' nel mezzo sulla discesa di Falco, lasciandogli forse un tiro troppo facile. Per sua fortuna non incide sul risultato.

Dijks 5,5 - L'olandese, come spesso gli capita, cerca di percorrere con costanza e velocità la fascia sinistra. Negli occhi però rimane il pasticcio condiviso con Skorupski che a fine primo tempo fa rientrare in gara il Lecce.

(dal 57' Krejci 5,5 - L'ingresso in campo è ai limiti dell'incubo: soffre tremendamente l'ispirazione di Falco, ed è colpevole nel gol del 2-2. Salva però anche sulla linea di porta, proprio sul fantasista ospite).

Medel 6,5 - Un Pitbull di nome e di fatto, visto che morde costantemente sulle caviglie dei centrocampisti. Vincitore totale dei duelli nel primo tempo, nella ripresa soffre assieme ai compagni, riuscendo comunque ad uscirne in piedi.

Svanberg 6 - Dà buone geometrie al centrocampo felsineo, applicandosi con efficienza in entrambe le fasi. Perde giusto un po' di smalto nell'avanzare della partita, convincendo Mihajlovic a toglierlo.

(dal 57' Poli 5,5 - Forse Mihajlovic cerca esperienza e solidità con il suo ingresso, ma non è ripagato come vorrebbe. Poco presente in tutte e due le fasi).

Skov Olsen 6 - Tocca ancora a lui e non ad Orsolini: comincia molto bene, giustificando la scelta col primo tiro in porta del match. Meno presente sulla lunga distanza, lascia posto proprio al compagno escluso.

(dal 57' Orsolini 6,5 - Non entra proprio benissimo in campo, ma la situazione conclusiva gli eleva un bel po' la valutazione in pagella: nonostante venga ignorato da Santander, arriva sulla respinta e sforna l'assist vincente).

Soriano 7 - Partendo dalla trequarti centrale, al solito ne approfitta per svariare su ogni lato. Bella conclusione dalla distanza, ed in corsa, per firmare il gol del raddoppio, quando sono passati solo cinque minuti. Fuori nel finale.

(dal 79' Santander s.v.)

Barrow 7,5 - Danza con velocità e classe, ispirando immediatamente il vantaggio di Palacio. Meno letale quando deve essere lui a colpire, fino al 93'. Quel tiro là non poteva veramente sbagliarlo, e il gol lo incorona come migliore in campo.

Palacio 7 - Grande esperienza, qualità e continuità. Anche quest'oggi finisce sul tabellino, aprendo la contesa dopo poco più di un minuto, ma il contributo che riesce a fornire, come altre volte, va al di là della semplice realizzazione.

(dal 69' Sansone 6 - Discreto ingresso, mette in campo tecnica, agilità e qualche spunto interessante. Lotta anche in fase di non possesso).

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 6 - Partita a due facce, forse anche tre. Decide di tener fuori Orsolini, e l'undici che schiera parrebbe ripagarlo visto il 2-0 che arriva in 5', con tris sfiorato più volte. Poi, tra fine primo tempo e ripresa, si spegne la lampadina ma, anche grazie ai cambi, riesce ad invertire il trend arrivando nel recupero finale al gol del 3-2 che regala la vittoria finale ai suoi ragazzi. Prestazione troppo discontinua, che però diventa sufficiente in virtù dell'esito.

---

LECCE

Gabriel 6 - Si vede superato due volte in cinque minuti, senza avere però colpe. Importanti le sue parate nel primo tempo per tenere i suoi in partita, specie quella uno-contro-uno con Barrow. Alla fine deve arrendersi ancora, ma la sconfitta non è imputabile a lui.

Donati 5,5 - Non riesce a spingere quanto vorrebbe, e la presenza di Barrow dalle sue parti, senza contare l'offensivo Dijks, lo costringe a lunghe, e spesso anche poco efficaci rincorse all'indietro.

(dal 60' Rispoli 6 - Buon subentro, mette energia e gamba al servizio sulla fascia destra, costringendo il terzino di casa Krejci al mal di mare. Non è bastato, ma il suo ingresso è di discreta fattura).

Lucioni 5,5 - Avvio horror, al pari di molti altri, fa una figura decisamente rivedibile facendosi rubare del tutto il tempo da Palacio. Prova in crescendo, invece, per il resto della partita.

Paz 5 - Partenza da incubo per lui, che vede arrivare avversari da ogni angolo nei primissimi minuti. Poco reattivo ad esempio su Barrow, quando quest'ultimo tiene facilmente palla in area prima di servire Palacio con il tacco per la rete che apre la contesa.

(dal 79' Meccariello s.v.)

Dell'Orco 5,5 - Skov Olsen lo manda in imbarazzo subito dopo pochi istanti, e da lì capisce che non sarà una serata facile. Prima mezz'ora da apnea totale, un po' meglio nel prosieguo ma non è sufficiente.

Mancosu 6 - Trova il gol della speranza a fine primo tempo, e lo è eccome visto che il 2-2 arriva. Poco prima avrebbe potuto farlo lui stesso, sprecando malamente: alla fine sarà errore pesante. Non è stato letale fino in fondo.

Tachtsidis 5 - In teoria la presenza del greco dovrebbe garantire maggior protezione alla difesa, ma l'azione del 2-0 di Soriano dimostra in modo lampante che oggi non è stato affatto così.

(dal 60' Petriccione 6,5 - L'ingresso del prodotto del vivaio Fiorentina al posto di Tachtsidis rivoluziona completamente le dinamiche di centrocampo dei suoi. Pulito ed elegante nelle uscite palla).

Barak 5,5 - Ancora inespresso, ancora capace di far vedere i numeri di Udine soltanto in parte. La capacità aerobica e tecnica non gli manca, ma non sempre riesce a sfruttare tutto ciò a dovere.

Falco 7,5 - Si gioca con Barrow la palma di migliore in campo in assoluto. Ci mette un po' ad entrare in partita, quando lo fa è semplicemente magico: costringe Skorupski a un miracolo sulla traversa e Krejci a salvare sulla linea, con annesso spettacolare 2-2 nel mezzo. Protagonista.

Saponara 5,5 - Poco ispirato, cerca maggior spazio libero per le sue giocate allargandosi sulla sinistra, ma è ben braccato dalle linee difensive felsinee. Fuori dopo un'ora, nella quale si è visto solo a sprazzi.

(dal 60' Majer 6 - Lo sloveno, al pari di Petriccione, fornisce maggiori sicurezze alla mediana leccese, garantendo anche qualche interessante spunto offensivo).

Lapadula 5,5 - Braccato a strettissima distanza dalla coppia centrale, esperta, dei bolognesi, non ha tantissimi palloni per far male. Alcuni è lui che li trasforma in pericoli dal nulla, ma il risultato finale non cambia. Si vede a tratti, e non è sufficiente.

Allenatore: Fabio Liverani 5,5 - Partita totalmente folle da parte della sua squadra, che inizialmente sembra non scendere neanche in campo e si trova in svantaggio 2-0 quando sono passati solo cinque minuti. Parrebbe mettersi malissimo e invece la reazione arriva, tra finale del primo e secondo tempo, ma non basta perché nel recupero arriva il colpo del ko. Forse a quel punto accontentarsi di un pareggio - pur con le difficoltà generali - non sarebbe stato un delitto.