Bologna, lunedì il giorno di Vignato. Resterà al Chievo fino a giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se oggi è stato il giorno dell’ufficializzazione di Musa Barrow in casa Bologna, lunedì sarà il turno di Emanuel Vignato del ChievoVerona. Come riportato da Sky Sport, infatti, le due società procederanno allo scambio di documenti per formalizzare il trasferimento: il talento rimarrà in Veneto in prestito fino a giugno.