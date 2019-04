© foto di PhotoViews

Lyanco, difensore del Bologna, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Chievo: "Bergamo è il passato. In questi giorni abbiamo preparato bene la gara, è molto importante per noi. Il Chievo è una squadra forte, nonostante l'ultimo posto in classifica, e ha fatto meglio di noi in casa dell'Atalanta. Dovremo stare attenti".