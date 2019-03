© foto di PhotoViews

Nessuna possibilità che il difensore Lyanco e l'attaccante Edera proseguiranno la loro avventura al Bologna oltre questa seconda parte di stagione. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che parla di un Torino intenzionato a riportarli alla casa base a fine stagione. Mihajlovic nelle prossime settimane farà un tentativo almeno per prolungare il prestito per una stagione, ma dal club granata arriverà una risposta negativa, soprattutto per il difensore brasiliano.