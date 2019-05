© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Bologna Lyanco, autore questa sera contro il Parma del suo primo gol in Serie A, ha raccontato tutte le sue emozioni nella zona mista del Dall'Ara: "Sono contento del mio primo gol in serie A, lo dedico alla mia famiglia, a mia moglie e alla mia bimba che stasera erano al Dall’Ara. Per me è stata una settimana difficile: mi sono allenato solo due giorni, ma ho fatto di tutto per poter giocare. Sono felice soprattutto per la squadra perché abbiamo fatto un’ottima gara. Però non siamo ancora salvi, ora dobbiamo pensare alla Lazio: sarà una partita difficile e dobbiamo lavorare tranquilli con lo spirito e la testa di questi giorni. Il pubblico anche oggi è stato fondamentale, spesso dal campo mi vedete incitare i tifosi perché il loro supporto mi dà sempre tanta carica. La coppia difensiva con Danilo? Ha esperienza, da lui sto imparando tanto, in più parliamo la stessa lingua e tra noi la comunicazione è facile". Lo riporta bolognanews.net.