Bologna, Lyanco primo nome per la difesa: serve uno sforzo da parte di tutti

Il Bologna continua a pensare a Lyanco per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e l'operazione si potrebbe fare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il valore del centrale si è abbassato ma servono comunque 10-12 milioni per convincere il Torino. I rossoblù devono quindi investire e anche il brasiliano deve forzare la mano per convincere Cairo a lasciarlo andare.