Bologna, Lyanco: "Spero di continuare qui, voglio solo giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le felici parole di Lyanco in zona mista, ai margini della rotonda vittoria del Bologna sulla Sampdoria: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, costruendo molto e concedendo poco. Nel secondo tempo abbiamo trovato anche i gol: è questo il Bologna che dobbiamo essere. Tifosi? Giocare con questa atmosfera è bellissimo per noi, ci carica tantissimo. Ora possiamo riposare due giorni e tornare martedì carichi e riposati per preparare la partita contro l’Empoli. Io qui mi trovo benissimo, siamo un Bologna unito e bello, spero di poter continuare qui. Vediamo se Bologna e Torino saranno d’accordo, io voglio solo giocare", riporta Bolognanews.