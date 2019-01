© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martin Caceres resta in uscita dalla Lazio ma il difensore ancora non ha detto 'sì' al Bologna. Come riporta Sky infatti c'è ancora distanza sull'ingaggio, con il Bologna che dovrà colmare il gap per convincere l'ex Juve. Le offerte comunque non mancano, con Caceres che sta valutando un'offerta dal Giappone.