Bologna maratoneta, Milan turbo. Fiorentina, il rosso a Caceres pesa sul dato finale

vedi letture

Sei squadre in campo nella giornata di ieri, è interessante, dopo il lungo stop, andare ad analizzare i chilometri corsi e la velocità media degli stessi nei report della Lega di Serie A pubblicati nella serata di ieri. Si evincono alcuni dati, ovvero che questi variano a seconda dell'intensità della partita e anche dell'avversario. I chilometri percorsi sono il totale dei calciatori che sono scesi in campo e il dato della Fiorentina è viziato dall'espulsione di Martin Caceres dopo 71' di gara. Ne ha risentito pochissimo invece la Juventus che ha perso solo quattro minuti di Danilo, espulso al 91'. Segnali positivi per il Bologna: tanti i chilometri corsi nonostante il ko, il Milan è la squadra che ha corso invece di più in assoluto e che ha messo in mostra da subito una condizione brillante anche per la velocità media dei suoi.

Lecce

Distanza percorsa: 107.399

Velocità media: 6.5

Milan

Distanza percorsa: 110.821

Velocità media: 6.7

Fiorentina *

Distanza percorsa: 99.953

Velocità media: 6.2

Brescia

Distanza percorsa: 104.839

Velocità media: 6.3

Bologna

Distanza percorsa: 111.666

Velocità media: 6.5

Juventus **

Distanza percorsa: 106.842

Velocità media: 6.2

* dal 71' squadra in 10 uomini

* dal 91' squadra in 10 uomini

Pezzo aggiornato alle 12:40 - Nel conto della distanza percorsa da Fiorentina e Juventus non era evidenziata l'espulsione di Caceres e Danilo che ha viziato il dato finale delle due formazioni nella precedente analisi.