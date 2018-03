Bologna, Masina: "Buon punto ma potevamo fare di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adam Masina, laterale del Bologna, ha parlato al canale ufficiale del club felsineo dopo il pareggio contro la Roma: “Sapevamo della forza della Roma, abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, certo c’è un po’ di rammarico perché potevamo sfruttare al meglio qualche ripartenza ma guardando il lato positivo abbiamo portato a casa un punto importante contro una squadra che al momento è tra le prime otto in Europa. Continuiamo così, speriamo di essere sulla strada giusta, dobbiamo seguire il mister e i giocatori più esperti per finire al meglio questa stagione. Siamo contenti per Santurro, si allena sempre al massimo ed è sempre il primo ad arrivare. Oggi ha dato grande sicurezza al reparto”.