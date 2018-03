Bologna, Masina: "Lavoriamo al rinnovo. Critiche? Non leggo i giornali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adam Masina, difensore del Bologna, ha parlato al termine del pareggio contro la Lazio: "Questo è un punto prezioso per la crescita della squadra e per la consapevolezza dei nostri mezzi. Vogliamo migliorare ancora in classifica e dovremo sempre mettere in campo lo stesso atteggiamento di oggi da qui alla fine del campionato. Non è un problema essere criticato perché io continuo a lavorare tanto seminando tutto il possibile. Non leggo nemmeno i giornali, parlano persone che non hanno le competenze per farlo. Rinnovo? Entrambe le parti stanno lavorando". A riportarlo è Bolognanews.it.