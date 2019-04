© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ricky Massara "scavalca" Carlo Osti. Se il Bologna nei prossimi giorni percorrerà la strada che porta a Walter Sabatini - conferma il Corriere di Bologna - a seguirlo in rossoblù nel ruolo di ds sarà probabilmente l'attuale direttore sportivo della Roma . E forse anche se Sabatini non arriverà a Bologna.

Il dirigente cinquantenne ha collaborato già con Sabatini a Palermo, alla Roma e nel gruppo Suning, tornando poi in giallorosso dove è stato segretario generale prima di essere promosso ds dopo il divorzio di qualche settimana fa con Monchi. Osti infatti potrebbe rimanere alla Sampdoria, specie se il club in estate rimanesse nelle mani di Massimo Ferrero.

Dopo i contatti del recente passato tra Sabatini e il Bologna non ci sono state ulteriori accelerazioni e non è nemmeno da escludere che la situazione non si sblocchi finché non sarà chiarito il destino di Mihajlovic. L’eventuale conferma di un nome forte come il serbo potrebbe infatti portare meno novità negli assetti societari.