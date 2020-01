Bologna, Mattia Destro al passo d'addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’avventura di Mattia Destro al Bologna sembra ormai agli sgoccioli, con il Genoa fortemente interessato a rilevare il contratto in essere dell’attaccante marchigiano e quindi tenerlo con sé in prestito fino a giugno. Arrivato tra ali d’entusiasmo nell’agosto 2015, Destro ha raramente offerto un rendimento proporzionale all’investimento fatto dalla società. Vuoi per i rapporti non felici con gli allenatori, vuoi per gli infortuni subiti, vuoi per un’involuzione tecnica evidente: fatto sta che Destro lascia Bologna dopo 4 anni e mezzo in cui ha reso meno del previsto, con 29 gol in 112 partite. I gol da ricordare ce ne sono, ultimo in ordine di tempo quello al Sassuolo dello scorso campionato che per molti versi è l’emblema della sua esperienza sotto le Due Torri: gol decisivo al 95’, esultanza smodata e infortunio alla coscia. C’è anche sfiga, evidentemente.

L’arrivo di Mihajlovic sembrava avergli ridato, oltre che fiducia in sé stesso, anche una ritrovata verve ma il tutto è durato troppo poco per poter pensare che sì, Destro fosse tornato il bomber implacabile che era stato spesso prima dell’arrivo in Emilia. Il giudizio della tifoseria è spaccato in due tra chi lo ha sempre difeso/esaltato e chi addirittura festeggia la sua partenza: sarà difficile mettere d’accordo queste due anime anche negli anni a venire. Il ritorno al Genoa basterà per rivedere sprazzi un po’ più continuativi di Destro? Solo il campo potrà dircelo.