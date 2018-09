Bologna, Mattiello: "Cercavamo una scintilla così. Felice per il gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato in zona mista dopo la partita vinta contro la Roma, Federico Mattiello ha potuto esprimere la soddisfazione per il primo gol del Bologna in campionato, nonché il suo primo in Serie A: “Sono contento di aver segnato il mio primo gol, che ripaga tutti i sacrifici che ho dovuto fare. Non c’era tensione per il fatto che non riuscivamo a segnare, la cosa più importante sono stati i tre punti di cui avevamo bisogno, cercavamo una scintilla e con il risultato di oggi è arrivata. Abbiamo fatto una partita perfetta, non poteva essere altrimenti per fare il risultato contro una squadra del livello della Roma. Non mi è mai capitato di avere i crampi al 10’ del secondo tempo: sono contento perché siamo riusciti a far vedere sul campo quello che facciamo in allenamento. Ringrazio i tifosi per l’affetto che ci hanno dimostrato”. A riportarlo è BolognaNews.net.