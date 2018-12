© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Mattiello ha presentato la sfida tra Empoli e Bologna ai microfoni di DAZN: "Non è stata la migliore delle settimane a livello ambientale, l'allenatore l'ho visto carico. Per noi è una finale, poi puoi vincere, perdere o anche pareggiare. Dobbiamo scendere in campo e dare tutto, senza avere rimpianti".