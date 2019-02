Bologna, Mbaye: "Di Mihajlovic mi ha stupito la tranquillità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ibrahima Mbaye, esterno del Bologna, dopo il successo con l'Inter è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Vittoria molto importante, ora dobbiamo solo lavorare e continuare come abbiamo fatto stasera. Forse dopo il cambio del mister è successo qualcosa, noi siamo dei giocatori e facciamo quello che ci chiede. Adesso dobbiamo guardare avanti, lavoriamo forte e guardiamo avanti. Quello che è successo in passato non si può cambiare".

Vi ha detto qualcosa Mihajlovic? "Mihajlovic ci ha detto che è stata una vittoria importante. Noi ora pensiamo partita per partita, già da domani".

C'è qualcosa che vi ha stupito di lui? "La sua tranquillità".

Da ex Inter, che effetto ti ha fatto vedere la squadra fischiata dal pubblico e in difficoltà? "Qui sono cresciuto, faccio sempre il tifo per l'Inter. Dispiace per il momento che stanno passando ma oggi penso al Bologna, dobbiamo raggiungere un obiettivo importante. Quello che è successo all'Inter mi dispiace tanto, ma non posso farci nulla".