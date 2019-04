© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Bologna Ibrahima Mbaye ha commentato così il pareggio di Firenze ai canali ufficiali dei felsinei: “Fare risultato a Firenze non è mai facile: di questa partita teniamo il punto guadagnato su un campo difficile. Noi proviamo a vincerle tutte, anche su campi come questo, ma quando non arriva la vittoria cerchiamo di ottenere almeno il pareggio. Calo fisico? Non mi pare, siamo sempre stati in partita. È normale che qualche problema fisico ci possa stare durante i 90 minuti, ma stiamo bene. Dobbiamo pensare a noi stessi, a fare il nostro campionato e a guadagnare più punti possibile: i risultati delle altre non ci devono interessare”.