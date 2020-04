Bologna, Medel è già ai titoli di coda. Il Pitbull vuole tornare in Cile in estate

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su Gary Medel e su quello che sembra un addio annunciato. Ieri, in patria, ha spiegato che "il ritorno in Cile è vicino. Spero di tornare presto". Frasi chiare che sembrano lasciar intendere che d'estate il Pitbull non resterà alla corte di SInisa Mihajlovic. Il desiderio di rientrare in Cile è forte e l'avventura in Emilia sembra finita dopo una sola stagione.