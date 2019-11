Bologna, Medel: "Ibra? Sarebbe un grande arrivo per tutti noi"

ESCLUSIVA TMW - Bentancur: "Samp aveva ceduto Ramirez. Nandez, non parlo ora"

Gaston Ramirez l’arma in più della Sampdoria. Con Claudio Ranieri l’uruguagio è giocatore ritrovato. E pensare che poteva lasciare la Samp in estate. “Era arrivata un’offerta dagli Emirati Arabi che la società aveva accettato”, dice l’agente Pablo Bentancur in esclusiva a TuttoMercatoWeb....