Bologna, Medel: "La dirigenza ha fatto di tutto per convincermi"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Gary Medel, oggi intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così del suo ritorno in Italia, dove vestirà la maglia del Bologna di Mihajlovic: "La Serie A è un campionato competitiva e poi la mia famiglia era molto contenta di venire a vivere qui. La dirigenza ha fatto di tutto per convincermi e poi la chiamata di Mihajlovic è stato un ulteriore motivo per accettare. Pulgar? Gli ho parlato. Mi ha raccontato della scorsa stagione e del gran finale che ha fatto la squadra. Mi ha parlato bene della città e di come si mangia. Ora lui prosegue la sua carriera altrove ma per me resta un grande giocatore e una grande persona".